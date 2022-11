HANDBALL – IHF TROPHY – Un match triangulaire avant la grande finale de dimanche

Madagascar hébergera pendant trois jours, du 24 au 27 novembre au palais des sports de Mahamasina, l’international Handball Federa­tion Trophy (IHF Trophy) de la zone 7 pour les junior U20 garçons. Prévu initialement se tenir aux Comores au mois d’octobre dernier, l’IHF Trophy de la zone 7 a été transféré à Madagascar car « la Fédération comorienne de handball est sous la coupe d’une sanction infligée par son comité olympique à la suite d’un incident qui s’est produit à La Réunion.

Des handballeurs comoriens seraient restés clandestinement dans cette île française lors de la dernière CCOI », a confié Regina Clarisse, présidente de la fédération malgache de handball. Trois pays, à savoir Mada­gascar le pays hôte, Seychelles et Maurice s’expliqueront pendant trois jours pour essayer de chercher le ticket pour aller en Afrique. La compétition se jouera en match triangulaire et les deux meilleures équipes qui totalisent plus de points s’affronteront en finale le dimanche dans l’après-midi. L’équipe nationale malgache U20 a déjà affuté son arme depuis plusieurs mois au complexe sportif de Vontovorona.