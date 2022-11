COOPÉRATION – Fin du projet PADAP en 2023

Le projet d’agriculture durable par une approche Paysage ,PADAP, travaille à Marovoay, financé par la Banque Mondiale et l’Agence française pour le développement, AFD, arrivera à son terme l’année prochaine.

Dès maintenant, le PADAP planifie déjà la manière de maintenir toute l’infrastructure réalisée par le projet dans la région Boeny.Tel était le point d’orgue de la rencontre des représentants de la banque Mondiale et de l’AFD avec le secrétaire général de la région Boeny et le directeur du développement régional, mardi au bloc administratif à Ampisikina.

Il a également été question d’accélérer et de s’assurer que tous les projets élaborés à Boeny seront achevés à temps.

Les missionnaires ont aussi demandé à la région de prendre la responsabilité de mobiliser les entreprises qui fabriquent le béton pour les canaux d’irrigation des plaines de Marovoay. Ce, dans le but de poursuivre le projet.

La région a avancé être prête à protéger et à gérer les infrastructures et à prendre en charge la gestion de l’approvisionnement en eau dans ce projet.