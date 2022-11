CINÉMA – Le grand rendez-vous avec Gérard Jugnot

Le réalisateur français Gérard Jugnot présentera l’avant-première du film « Le petit piaf » à l’Institut français de Madagascar.

Inattendu. À l’occasion de la 17e édition du festival Madagascourt, le nouveau film français réalisé par Gérard Jugnot, « Le petit piaf », sera projeté pour la première fois au Cinepax Ambodivona le dimanche 27 novembre à partir de 16h30.

Les cinéphiles auront l’opportunité de rencontrer le célèbre réalisateur français en personne, après la séance de projection. Il est à la fois réalisateur, humoriste, écrivain et chanteur, ayant joué dans de nombreux films français tels que « Bodu », « Entre amis » et « Une époque formidable ».

« Le petit piaf » raconte le parcours d’un enfant qui rêve de devenir un chanteur et de gagner au concours de chant « Star Kids ».

Parmi les acteurs principaux figurent Soan Arhimann, lauréat du concours The Voice Kids de La Réunion, et Marc Lavoine, artiste connu par la chanson « Les yeux Revolver ».

« Le petit piaf » sera disponible dans toutes les salles de cinéma le 21 décembre.