BASKETBALL 3X3 – Six présélectionnées en préparation intensive

Sur tous les fronts. Mada­gascar sera au rendez-vous du Caire, Égypte, pour le championnat d’Afrique de basketball 3×3 appelé aussi FIBA 3X3 Africa Cup 2022 Open chez les dames les 3 et 4 décembre prochains. En quête de son premier titre continental et ne comptant pas faire de la figuration, la Fédération malgache de basket-ball a réuni les six basketteuses les plus performantes du moment.

Elles continuent leur entraînement intensif deux fois par jour au Palais des sports de Mahamasina. Angelot Razafiarivony, DTN de la FMBB, a misé sur les meilleures joueuses du moment pour représenter Madagascar à ce sommet continental. Le choix est difficile à faire pour déterminer les noms des quatre joueuses porte-fanions de Madagas­car à quelques jours du départ. “Nous basons nos entraînements biquotidiens (6-7h30 et 15-16h30) sur le physique et l’adresse au tir”,affirme le DTN.

Première sortie

Le basket-ball 3X3 est une discipline qui réussit aux Malgaches mais pour les filles, ce sera la première sortie internationale. Avec des effectifs comme Muriel, la MVP du dernier championnat de Madagascar N1A dames, l’expérimentée Christiane et Sydonie Marie Erica, l’effectif qui sortira quelques jours avant le départ ne décevra pas les amateurs de la balle orange. De son côté, l’État malgache (présidence, primature, MJS) et la Fmbb se sont donné les mains pour que les quatre joueuses retenues pour le voyage réussissent leur mission en terre égyptienne. Le groupe malgache ne compte pas faire de la figuration. L’ objectif fixé est celui de gagner le titre ou tout au moins de figurer dans les trois premières places. La date du 29 novembre est fixée pour rejoindre l’Égypte.

Liste des présélectionnées

– Jaofera Minaoharisoa Christiane – Andriamihajanirina Sydonie Marie Erica – Harisoa Muriel Hajanirina – Tokiniaina Sambatrarimiora – Rondro Emeranchine Raherima­nana – Lalaina Rasoanomenjanahary

Coach: – Prisca Razananirina