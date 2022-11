Audition par la police économique.

Ketakandriana Rafitoson, directrice exécutive de Transparency international initiative Madagascar (TI-IM), a été auditionnée par la police économique, à Anosy, hier. Une convocation qui fait suite à une plainte déposée par le Groupe des exportateurs de litchis (GEL). Sur sa page Facebook, TI-IM indique que “dénonciation calomnieuse, dénonciation abusive, dénigrement et désorganisation”, sont les motifs de la plainte. Bien qu’une information contraire ait circulé hier soir, Ketakandriana Rafitoson est sortie de son audition aux alentours de 17 heures 30 minutes et est rentrée chez elle. Sauf changement, le dossier sera transféré au parquet du tribunal de première instance d’Antananarivo, aujourd’hui. La plainte du GEL découle d’une dénonciation judiciaire faite par TI-IM devant le Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, et devant le Parquet national financier de France, aux motifx de suspicion de malversations financières et de corruption dans le commerce du litchi.