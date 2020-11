Salon de l’étudiant et de l’emploi – Plus de trente mille étudiants attendus

Booster l’employabilité des jeunes. C’est dans ce cadre que le salon de l’étudiant et de l’emploi des jeunes a été lancé, hier à Anosy. Le salon a attiré beaucoup de monde pour la première journée. Il s’inscrit dans le terme de soutien des nouveaux bacheliers. « Cette manifestation va contribuer à les aiguiller sur les choix qu’ils sont appelés à faire notamment en termes de mention. Il en est de même pour les lycéens car il faut les orienter le plus tôt pour qu’ils ne se trompent pas dans leur choix. L’objectif est d’aider tous ces jeunes à ne pas perdre leur temps », indique Gil Dany Randriamasitiana, secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur.

Pour le ministère de tutelle, il s’agit de rentabiliser les investissements à injecte r d an s le dom aine de l’enseignement supérieur. « Le salon contribue à développer l’un des axes stratégiques du ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique », enchaîne-t-il. Plus d’une vingtaine d’exposants sont présents durant le salon. « Nous comptons appuyer les jeunes bacheliers avec la présence des exposants. Par ailleurs, une série d’ateliers sera organisée entre temps pour pouvoir donner le maximum d’information aux jeunes », indique Fanjamalala Rajaonera, directeur général de la Maison de la communication des universités (MCU).