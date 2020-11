Météo – Une vague de chaleur en vue

Une hausse significative de la température sera prévue pour le Grand Sud, le Centre Ouest et le Nord-Ouest cette semaine.

Préparez-vous, le mercure risque d’augmenter cette semaine dans toute la Grande île. C’est ce qui a été indiqué dans le communiqué spécial de la météo, hier. Ce communiqué spécial indique la présence d’une situation de blocage qui est actuellement en place sur Madagascar suite à la présence d’un anticyclone en altitude, qui favorise un assèchement atmosphérique et empêche en grande partie les dévéloppements nuageux.

Cette situation entraîne une baisse de l’humidité atmosphérique et laisse place à une bonne dose d’insolation en cours de la journée. Les stations climatologiques disponibles ont déjà rapporté quelques températures significatives pour la journée du lundi. Pour la journée d’hier, la région Atsimo Andrefana enregistre une hausse des températures, à Bezaha la température a atteint les 41,6°C, Ampanihy 40°C et Ambato Boeny, région Boeny 39,2°C. Pour la région Analamanga, la température maximale pourra atteindre les 32°C durant cette semaine.

Jusqu’ à vendredi e t samedi, la situation météorologique évoluera peu. Ainsi, les températures maximales resteront élevées, plus de 5°C par rapport à la maximale, sur l’intérieur d’Atsimo Andrefana, une partie de Menabe et Boeny, Androy et Sofia, les températures varieront entre 37 à 41°C. « Pour les régions du Sud, la température normale, c’est-à-dire par rapport à la moyenne de la somme des températures durant 30 ans, est de 35°C », précise un technicien de la météo. Ces valeurs reflètent des épisodes qui se produisent historiquement tous les 10 à 20 ans.

Pas de pluie cette semaine

Des médecins préconisent l’hydratation régulière notamment pour les personnes vulnérables notamment face à cette vague de chaleur. L’exposition prolongée au soleil est également à éviter. Par ailleurs, le temps sera sec dans toute la Grande île. Le retour généralisé des pluies estivales ne sera pas pour cette semaine. Les prévisions indiquent que les pluies reviendront au début du mois de décembre. Néanmoins, un régime d’alizé faible sec à localement instable sera présent. Les orages se décaleront vers le Centre Ouest en s’étendant vers l’intérieur d’Atsimo Andrefana à partir de vendredi. Quant à la possibilité d’une formation cyclonique, celle-ci ne sera pas pour ce mois. Des activités cycloniques s’afficher ont pour le mois de décembre.