Football – Ahmad suspendu cinq ans

La FIFA a suspendu l’actuel président de la CAF, Ahmad, pour une durée de cinq ans. Ce qui remet en cause son éligibilité pour un deuxième mandat.

LOURDE sanction pour Ahmad. La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante de la FIFA a suspendu le président de la Confédération Africaine de Football pour une durée de cinq ans.

Le patron de la CAF est jugé « coupable d’avoir enfreint les articles 15 (Devoir de loyauté), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 25 (Abus de pouvoir) de l’édition 2020 du Code d’éthi­que de la FIFA, ainsi que l’article 28 (Détournement de fonds) de son édition 2018 », d’après un communiqué par sur le site web de l’instance mondiale.

Cette décision a été prise sur la base d’une longue enquête concernant « le comportement de M. Ahmad au poste de président de la CAF entre 2017 et 2019 qui a porté sur diverses questions liées à la gouvernance de la CAF, dont l’organisation et le financement d’un pèlerinage à La Mecque (Oumra), ses accointances avec l’entreprise d’équipement sportif Tactical Steel et d’autres activités », poursuit le communiqué.

Cette sanction interdit à l’ancien président de la Fédé­ration de football malgache toute activité relative au football. Que ce soit sur le plan administratif, sportif ou autre. Que ce soit aux niveaux national et international.

Amende

À cela s’ajoute une amen­de salée de 185 000 euros. « La décision a été notifiée à M. Ahmad aujourd’hui (ndlr : lundi 23 novembre), date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur », conclut le communiqué.

Cette décision de la chambre de jugement aura des conséquences sur la prochaine élection présidentielle de la CAF. Scrutin prévu en mars 2021. Ahmad, qui entendait briguer un deuxième mandat, n’est plus éligible. L’entité continentale du ballon rond aura donc un nouveau président à partir de l’année prochaine.

Nous avons tenté de joindre le principal intéressé hier, sans succès. Pour rappel, Ahmad observe actuellement une période de convalescence après avoir été guéri du coronavirus. L’intérim est assuré par le vice-président, Constant Omari.