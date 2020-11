Boeny – Deux digues reparées à 60%

Le Gouverneur de la région Boeny, Mokhtar Andriantomanga, a effectué une descente à Antongo­mena Bevary, et Matsakabanja, dans le district de Mitsinjo, accompagné des ingénieurs de la Direction Régionale de l’Aménagement du Territoire et des Travaux Publics Boeny, jeudi 19 novembre dernier.

Ce, afin de constater l’évolution des travaux de réhabilitation des digues ou barrages d’eau à Beronono, long de 300m. Plus de 60% des travaux sont réalisés, à l’approche de la période des pluies. Par ailleurs, la digue à Ambatomahavavy mesurant 120m est aussi sur le point d’être réparée mais le pompage des eaux stagnantes est encore en cours. Rappe­lons que plus de 100 ha de champs de canne à sucre étaient inondés lors des dernières pluies de l’année dernière suite aux ruptures des deux barrages. La liaison entre Antongomena Bevary et Mahatsakambanja risque d’être coupée si les digues ne sont pas réparées à temps.

La société Ouest Sucre Complant de Namakia est également impliquée dans les travaux. Pour les mains d’œuvre dont le transport des blocs de pierres, elles sont à la charge des fokonolona.