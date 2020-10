Secteur halieutique – Renforcement de capacité des agents de pêche

Une cinquantaine d’agents des services décentralisés du ministère de l’agriculture et de la pêche ont terminé hier la formation en algoculture et holothuriculture à Toliara. Ces agents ont ainsi bénéficié d’un renforcement de capacité sur les systèmes de culture d’algues marines et de la spiruline arthrospiraplatensis, les cycles biologiques et les techniques d’élevage respectives d’holothuries et d’algues, les critères d’identification des sites favorables à l’algoculture et l’aménagement des lieux de culture.

Ils ont aussi abordé les exigences en matière de conservation de l’environnement, la gestion d’alimentation et des maladies, les traitements post-récolte ou encore les analyses socio-économiques des filières. Fraîchement formés, ils sont désormais des formateurs et vulgarisateurs. Ils pourront apporter et partager leur expertise auprès des communautés d’aquaculteurs réparties dans les vingt-deux régions de Madagascar. Ces responsables sont attendus à vulgariser les acquis de la formation pour développer, d’une manière durable, l’aquaculture marine dans toute l’île.

« L’augmentation de la production halieutique est l’un des principaux moyens qui contribue à l’autosuffisance alimentaire et à l’augmentation des revenus des communautés des pêcheurs. Différentes régions de Madagascar sont favorables à l’algoculture et à l’holothuriculture comme Atsimo Andre­fana, Diana, Sava et Analanjirofo, selon des études menées antérieurement. » rapportent les responsables du projet Swiofish en charge de la formation de ces agents de pêche.