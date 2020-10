Média – Johary Ravaojanahary en détention préventive

Journaliste, ancienne figure de la télévision nationale (TVM), et ancien directeur de l’Office de la radio et télévision de Madagascar (ORTM), a été placé en détention préventive à la maison centrale d’Antanimora, hier. Il est happé par une accusation de détournement de deniers publics à l’ORTM. Les faits remonteraient à l’année 2018. Il aurait expliqué aux enquêteurs et durant sa présentation au parquet du Pôle anti-corruption (PAC), d’Antananarivo, que cet argent supposé détourné aurait servi comme « une avance », au financement du décor du plateau des débats de l’élection présidentielle de 2018. Ceci, en accord avec la Commission électorale nationale indépendante (CENI), qui aurait ensuite, remboursée l’ORTM. Que cet accord aurait, également, reçu l’accord des responsables de l’époque, au ministère de la Communica­tion. À l’issue d’une première comparution au PAC, le 14 octobre, Johary Ravaojanahary aurait bénéficié d’un placement sous contrôle judiciaire. Seulement, les plaignants auraient fait opposition à cette décision, ce qui a amené au placement en détention préventive d’hier.