Homosexualité – Le pape François sème la discorde

Les catholiques commentent la position du Pape François sur les homosexuels. La déclaration du souverain Pontife est mal comprise.

La déclaration du Pape François sur « l’homosexualité » dans un film documentaire présenté à Rome, mercredi, a provoqué une vague de réactions, notamment, sur les réseaux sociaux. Beaucoup ont été choqués. « On ne peut pas accepter le mariage pour tous ! C’est contre nature », réagit Fidiniaina Rambeloson, un chrétien qui affirme ses convictions. Même des fervents catholiques ont été déstabilisés par «la loi de cohabitation civile des homosexuels », dont le numéro un de l’Église catholique a mentionné. « En tant que catholique, je n’approuve pas cette déclaration sur l’union civile des homosexuels. Mais mon avis n’aura pas de poids, donc, je ne vois pas trop l’intérêt de ma réaction là-dessus », déclare une députée. « C’est le catéchisme lui-même qui est remis en cause. Le Pape François devrait éclairer les fidèles » indique Hery Rajaonari­son, un fidèle catholique.

Les principales concernées ont des réactions mitigées. Les uns pensent que cette déclaration va changer le regard sur les homosexuels. « Nous allons pouvoir vivre plus librement », indique Balou Rasoanaivo, présidente du réseau national Solidarité Men who have sex with men (MSM). Une autre d’indiquer: « Cette déclaration n’a pas d’importance pour moi. Mais le Pape a raison. Les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres ont le droit d’avoir une famille et d’aimer. Je ne veux pas polémiquer sur le mariage civil et le mariage religieux. Je suis toutefois reconnaissante, car les jeunes homosexuels sauront qu’ils ne sont pas seuls dans leur cas ».

Polémique

« Les homosexuels ont le droit d’être dans la famille, ils sont les enfants de Dieu, ils ont le droit à une famille. On ne peut pas expulser quelqu’un d’une famille ou lui rendre la vie impossible à cause de cela. Ce que nous devons faire, c’est une loi de cohabitation civile, ils ont le droit d’être légalement couverts. J’ai défendu cela. » Telle a été la déclaration qui a créé toute cette effervescence. Des religieux indiquent que ces phrases sont à prendre avec pincette.

« À aucun moment, le Pape n’a mentionné qu’il soutient le mariage des homosexuels. Pour lui, le mariage est sacré, il est réservé à un homme et à une femme. Où le Pape veut en venir, c’est à la lutte contre la discrimination des homosexuels dans la société » explique un religieux. « Le Pape n’a pas incité les pays qui ne reconnaissent pas l’union civile des personnes de même sexe à le faire. D’ailleurs, ce n’est pas le rôle de l’Église. L’Église et l’État ont chacun leur rôle. Le Pape insiste sur l’accompagnement des homosexuels » lance le père Ludovic Rabenatoandro, vicaire général de l’archidiocèse d’Antana­narivo. Sur la page Facebook de Lakroan’i Madagasikara, on peut même lire que ce n’est pas la vraie déclaration du Pape. « Il s’agit d’un montage ». « Si le Pape a dit que les homosexuels ont le droit d’avoir une famille, il a fait allusion aux parents et aux fratries, car ils sont exclus même au sein de leur propre famille. À propos de l’union civile, ces mots ont été traduits de l’espagnol « convivencia civil », ou cohabitation civile, en français. Le Pape parle ici de cohabitation et de société ». L’Église catholique aurait prévu d’apporter des éclaircissements sur cette déclaration du Pape, incessamment. Le chemin pour se faire accepter dans la société est encore loin pour les homosexuels.