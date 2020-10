Education – Vingt milliards d’ariary pour les écoles publiques

Chose promise, chose due. 20 milliards d’ariary. C’est la somme d’argent qui sera versée dans les caisses écoles des établissements scolaires publics, en cette rentrée scolaire, afin d’exempter aux parents d’élèves le paiement des droits d’inscription et des salaires des enseignants non fonctionnaires. « Les 13 milliards seront attribuées aux écoles primaires publiques (EPP) », a précisé Andry Rajoelin a à Ambatondrazaka, hier, lors de l’inauguration de l’école primaire Manarapenitra. Ces caisses écoles seront utilisées pour le budget de fonctionnement de chaque établissement, mais aussi, pour payer les salaires des maîtres Fram qui assurent des cours. L’État a affirmé que les établissements de tous les niveaux, EPP, collège d’enseignement général (CEG) et lycée, bénéficieront de son l’appui, cette année.

L’État a pris la décision de rendre gratuit l’inscription dans les écoles publiques, après la crise sanitaire, pour augmenter le taux de scolarisation. Le pari est gagné pour l’État. Il affirme la hausse du taux d’inscription dans les écoles publiques, en cette année scolaire 2020-2021.