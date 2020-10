Ambatoloana – Des élèves-officiers apprennent l’entraînement commando

Soixante-dix élèves-officiers suivent une formation de trois semaines auprès du Centre national d’entraînement commando d’Ambatolaona. Baptisé « Stage Apinga », la formation sera dédiée à apprendre à ces élèves-officiers de la XLIIIème promotion directe de l’Académie militaire, des militaires du Bataillon des opérations et services (BAT OPS) de l’Acmil et ceux du Premier régiment des forces d’intervention (1er RFI) les techniques opérationnelles et au régime des militaires commando des Forces spéciales. Le renforcement des acquis en tactique de combat en continuité de la formation dispensée à l’Académie militaire figure sur le module de la formation jusqu’au 11 novembre.

Les stagiaires sont assistés par les instructeurs et les moniteurs commandos aguerris et professionnels du Centre. Après les trois semaines d’entraînement, ils rejoindront l’Académie militaire afin de continuer leur formation. En 2021, à la troisième année de leur cursus, ils suivront la formation en Fusiller Marin Commando ou FUMACO dispensée par le Centre d’entraînement du 2° RFI à Antsiranana.