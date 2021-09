Volleyball – Championnats de Madagascar

Les deux tenants du titre se sont qualifiés pour les demi-finales. Stef’Auto et GNVB restent favoris pour le sacre.

Le championnat de Mada­gascar de volleyball de première division dans la catégorie seniors hommes et dames se poursuit au gymnase d’Anko­rondrano. Les deux équipes tenantes de titre ne tremblent pas devant leurs adversaires et elles sont en route pour rester sur leur trône.

Les joueuses de Stef’Auto 1 ont écrasé sur le score de 3 sets à 0 (25-19, 25-20, 28- 26) les filles de Squad en match d’ouverture de la journée .Un match à sens unique que les protégées de Gildas Zafindalana menées par Manou n’ont laissé aucune chance à leur adversaire du jour. La seconde formation du Stef’Auto composée essentiellement de jeunes joueuses n’a pu rien faire devant les joueuses de BI’AS.

Cindy et ses collègues sont battues par les joueuses BI’AS Analamanga sur le score de 1 set à 3 (21-25, 21-25, 26-24, 19-25). « Les joueuses de BI’AS sont constituées des jeunes à moyenne d’âge de vingt ans. L’objectif pour nous c’est d’être prêtes en 2023 pour pouvoir proposer des joueuses capables de constituer l’équipe nationale féminine en volleyball pour les JIOI 2023 », a expliqué Tovo Randriamarosoa, entraîneur de Bi’As. Quant à la confrontation entre Akon’i Mandro­seza volleyball (AMVB) et ASI Analamanga, les filles de l’AMVB composées de Henintsoa, Minou et consorts se sont imposées sur le score de 3 sets à 0 (25-16, 26-24, 25-22).

Un match équilibré mais ce qui fait la différence pour AMVB c’est leur taille. Les filles de l’Akon’i Mandroseza volleyball ont dominé à chaque contre et à chaque réception. Le dernier match de la journée entre filles c’est le duel entre MVBC Boeny et EVBI Ihosy. Les volleyeuses de Boeny ont dominé de tête à l’épaule les filles d’Ihosy sur le score de 3 sets à 0 (25-8, 25- 10, 25-10).

Jet de bouteilles

Les joueuses de l’EVBI Ihosy composées de Bao, Niry, Isabelle et consorts n’ont pu rien faire devant la fougue e la rage de vaincre de MVBC. Coté hommes, le match attendu du public c’est l’entrée en lice du tenant de titre GNVB1 face à Mama VBC .Les joueurs de la gendarmerie ne tremblent pas devant les volleyeurs de Mama. Ils se sont imposés sur le score de 3 sets à 1 (25-21, 25-13, 20-25, 25-19).

Les joueurs de Vakinan­karatra ont bien répondu aux assauts de l’équipe de la gendarmerie et font douter la bande à Bôbô, TomFi, Rakoto, Gerardinos au quatrième set. Les joueurs de MAMA ont mené au score jusqu’à légalisation des joueurs de GNVB à 15-15.

Le match s’est interrompu à 24-19 lorsqu’un supporteur de Mama VBC non content de la décision de l’arbitre à lancé une bouteille d’eau vive sur le terrain. Après quelque minute d’interruption, le match reprend et les joueurs de la gendarmerie ont conclu par un smash.

Le duel fratricide entre Pole GNVB et GNVB 2 tourne à l’avantage des joueurs de GNVB2. Ils se sont imposés sur le score de 3 sets à 0 (26- 19, 25-20, 28-26). Quant à la rencontre entre les militaires de Cosfa et GEPTOA, le score est de 3 sets à 0 en faveur des militaires (25-22, 25-19, 25-20).