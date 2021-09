Région Menabe – Le Dina au service de l’environnement

Le Dinan’ny Menabe passe par la mise en application. C’es t un moyen adopté afin de préserver l’environnement dans la région Menabe. Le Dina vient d’être homologué vers le mois de mars de cette année par le tribunal de Première Instance des trois districts de la commune urbaine d’Antananarivo. Le premier Dina date de 2004, une refonte est organisée par rapport à ce Dina en 2016.

L’environnement fait partie des domaines dans le cadre de ce Dina. En 2020 une troisième mise à jour a été organisée. « Au début, le Dinan’ny Menabe s’est cantonné à régir sur le plan communautaire, les vols de bœuf dans la région Menabe. Puis nous avons constaté que la pression qui pèse sur les aires protégées devient de plus en plus lourde actuellement. C’est la raison d’être du Dina. Et ce afin de régir sur le plan local», indique Fenotojosoa Raheria­risata, secrétaire général de la région Menabe.

Le Dinan’ny Menabe contient près de cent cinquante articles, dont les répressions peuvent aller jusqu’à une somme de 500 000 ariary d’amende. « Nous pouvons confirmer que les répressions se sont alourdies dans le cadre de ce Dina. Le charbonnage sera puni par une amende de 500 000 ariary » enchaîne le responsable.

Comités

Les sanctions pourront prendre la forme d’un reboisement forcé pour l’auteur. Les sanctions via les contenus du Dinan’ny Menabe seront appliquées indépendamment des poursuites pénales du criminel.

Des comités seront mis en place. Et ce au niveau du fokontany, des communes et des districts. Sur cette lancée, des comités seront mis en place au niveau des fokontany pour contrôler la mise en application de ce Dina. L’application du Dina dépend du lieu où le crime environnemental a été perpétré. Ce qui signifie que chaque comité possède leur propre ressort. «La vulgarisation du Dina ne se fait pas par le biais d’un seul acteur. Nous avons besoin de plusieurs appuis et ce principalement de l’USAID Hay Tao dans l’impression du guide sur le Dinan’ny Menabe», conclut-il.