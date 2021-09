Maladie oculaire – La capacité de prise en charge de la cataracte à développer

Madagascar pourra réaliser jusqu’à mille opérations de cataractes par an. Un centre de formation à la chirurgie de la cataracte, qui se base sur l’utilisation de la technologie, est ouvert à la Polycli­nique d’Ilafy, depuis cette semaine. Fruit de collaboration entre la Fondation américaine Help Me See, la Polyclinique d’Ilafy et le ministère de la Santé publique,­ce projet Help Me See vise à former jusqu’à cent vingt praticiens sur trois ans, dans tout le pays.

Ces praticiens seront dotés d’équipements et de matériels, après la formation. Ainsi,­ils pourront réaliser des opérations dans leurs localités. Le but est de tripler la capacité de prise en charge de la cataracte. Ainsi le nombre de personnes à opérer passera de trois cent quatre-vingt sept à mille par an par million d’habitant.

C’est une aubaine dans la lutte contre la cataracte et la cécité.­Plus de deux cents mille personnes souffrent de ce problème d’opacification, dans tout le pays,­selon les estimations.­Ce projet ambitionne de rendre la vue aux personnes qui souffrent de cécité.

Madagascar va devenir une référence dans ce domaine chirurgical.­Ce centre utilise des simulateurs de chirurgie développés durant plus de ­8 ans,­dans le cadre de la technique Manual Small incision Cataract Surgery (MSCS). Avec cette technique, un opérateur peut être formé par simulation, en seulement deux semaines, contre un an, dans des conditions d’apprentissage classique,­dans un bloc chirurgical.­Il s’agit d’un centre de formation unique. Il sera pionnier en Afrique.

Cette formation sera intégrée dans le cadre du diplôme Universitaire de Chirurgie oculaire essentielle­(DUCOE) par le ministère de l’Enseigne­ment supérieur et de la recherche scientifique. Le Lions Sight First Madagascar, la Société d’ophtalmologie de Madagascar, la faculté de Médecine et Orange Madagas­car apportent, également,­leur appui dans ce projet, pour aider les personnes atteintes de la cataracte à retrouver la vue.