Election – La présidence du Fivmpama convoitée

Rendez-vous avec les urnes le 8 octobre. Où aura lieu l’élection du président du Fivmpama, Groupement des entrepreneurs malgaches, et des membres du Bureau. L’actuel titulaire au poste, Andrianavalomanana Razafiarison n’a pas encore dévoilé ses prétentions. Il se contente de donner son avis, lucide et pertinent, dans les médias sur les sujets qui accaparent le milieu économique et financier. Rivo Rakotodrasanjy, président de l’Alliance pour l’industrialisation durable, ne cache pas ses ambitions. Il brique la présidence du Fivmpama. En proposant des idées censées fédérer les adhérents de cette plateforme.