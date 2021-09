Election – Hassim Amiraly réélu à la tête du SIM

Continuité. Les membres du Syndicat des industries de Madagascar, SIM, à l’issue de leur Assemblée générale a reconduit Hassim Amiraly à la tête de leur groupement. Pour un mandat de deux ans.

Durant son premier mandat, cet opérateur économique connu et reconnu dans le milieu des affaires, à part la défense des industries locales dans un contexte rendu compliqué par la crise sanitaire, a aussi milité en faveur des jeunes pour qu’ils embrassent une carrière dans le secteur privé. Le SIM a été parmi les promoteurs du Pôle-Stage afin d’orienter les étudiants en quête d’emplois. Il n’a pas non plus négligé le renforcement de capacités par des formations et des recyclages auxquels participaient des salariés des membres du SIM.

Créé en 1958, le Syndicat des Industries de Madagascar « SIM » est une association à but non lucratif ayant pour objet l’étude, la préservation des droits et la défense des intérêts professionnels, économiques, financiers, commerciaux et sociaux des industries et des activités qui leur sont connexes ayant leur siège social à Madagascar. Regroupant près de 102 membres répartis dans 10 branches d’activités, le SIM jouit d’une représentativité importante à l’échelle nationale. Avec un poids fiscal conséquent et des emplois tout aussi significatifs pour l’économie globale.