Commune de Mitsinjo-Toliara II – De nombreuses bornes fontaines bientôt

Quarante-et-une bornes fontaines pour la commune rurale de Mitsinjo Betanimena. Grandiose pour cette commune rurale si proche de la ville de Toliara car abritant l’hôpital manara-penitra, le centre national de lutte antiacridienne (IFVM) ou encore des unités de production de savon. Mardi dernier, le maire de Mitsinjo Betanimena a annoncé le début de l’installation de quarante-et-une bornes fontaines dans sa commune.

«Les dix fokontany composant la commune seront tous servis par de l’eau de la Jirama. Ils auront droit à des bornes fontaines raccordées avec les sources de la Jirama. Même le fokontany d’Andalavy, qui n’a ni eau ni électricité, obtiendra trois bornes fontaines » explique Larry Robert, maire de la commune rurale de Mitsinjo Betanimena. D’après ses explications, les travaux sont prévus aboutir dans un mois et demi. Lors de la pose de la première pierre, il a précisé que 21 bornes fontaines sont des donations de la part du projet Pôle intégré de croissance (PIC) et 20 autres sont offertes par le projet Wasup (Water sanitation for the urban poor).

Les infrastructures sont le fruit d’une demande de partenariat émanant de la commune. Celle-ci a par ailleurs pu mettre en place une ruelle pavée de 1km 300 partant de la « plaque Mitsinjo» vers l’hôpital manara-penitra. Une demande de marché pour le fokontany de Belemboka a été également adressée au Fonds d’intervention pour le développement (FID). La commune peut supporter jusqu’à 15% du coût de l’infrastructure. En dix-sept mois, la commune dit avoir enregistré près de 170 millions d’ariary de recettes fiscales et de droits et taxes. « Ce qui n’a jamais été réalisé auparavant» se félicite le maire.