Ankasina – Trois fillettes violées pour des miches de pain

Du grain à moudre pour un violeur en série sur des enfants. Traduit devant le parquet à Anosy mardi, un jeune homme de vingt ans a été placé sous mandat de dépôt à la maison de force de Tsiafahy. Le prédateur sexuel est vendeur de pain à la sauvette à Ankasina, où il a élu domicile. Pour parvenir à ses fins, il a attiré des petites filles du quartier en leur offrant le pain qu’il vend. Innocentes et ne se doutant de rien, trois petites filles, dont deux âgées de sept ans et une autre qui n’a que six ans, l’ont suivi dans sa maison. Soudoyées avec quelques miches de pain, les victimes avaient pris l’habitude de se rendre chez lui. Prises dans son piège, ces petites filles ont par la suite enduré des abus sexuels.

Noyées sous les fines promesses du violeur, qui leur promettait de leur offrir encore d’autres choses, les trois enfants se sont figées dans le silence et n’ont rien raconté à leur famille. Des attitudes menaçantes de la part de l’auteur de cette série de viol sont également signalées. La grand-mère de l’une de ces enfants a néanmoins découvert le viol lorsqu’elle a remarqué une sécrétion anormale dans les parties intimes de sa petite-fille et a senti une odeur désagréable s’en dégager. Le masque du prédateur est tombé lorsque les fillettes ont raconté à leurs parents les subterfuges dont elles étaient victimes.