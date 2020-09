Transports en commun – Une ligne express reliera Talatamaty Ivato-Ivandry

La route Tsarasaotra Ivato sera accessible aux usagers des transports en commun. Une ligne express reliera Ivandry à Ivato et Talatamaty, à un rythme régulier. L’Agence des Transports terrestres (ATT) a lancé un appel à manifestation d’intérêt, relatif à la mise en place et l’opérationnalisation d’un service de navette sur l’itinéraire Talatamaty-Ivato-Ivandry. « L’objet est de mettre à la disposition des usagers un service de transport sûr, sécuritaire et de qualité, assurant la correspondance entre la zone urbaine Ivandry, et la zone rurale, Ivato, Talatamaty pour faciliter leur déplacement entre ces deux zones ».

Cette navette sera opérationnelle en décembre, selon l’ATT. Le tarif du ticket de transport n’est pas mentionné, mais dans l’appel à manifestation d’intérêt, l’ATT a indiqué que ce service de transport doit répondre aux besoins des usagers, en termes de matériel, d’infrastructures, de sécurité, d’horaires de service, de régularité, de rapidité et de coût.

Le prestataire qui sera choisi, pourra exploiter cet axe en une durée de trois ans, renouvelable.