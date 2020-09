Financement – Appui aux entrepreneurs en situation de handicap

Urgence exceptionnelle. C’est de cette manière que les responsables de l’appel à projet « Atrika » a défini l’octroi d’un fonds pour les entrepreneurs en situation de handicap dans les secteurs d’activités les plus touchés par la pandémie du covid-19 qui s’es t déroulé, hier à Tsaralalàna.

Une centaine d’entrepreneurs membres de l’organisme Madagascar Entreprises Developpement ont ainsi reçu une enveloppe de cinq cent mille ariary chacun afin de créer une nouvelle activité ou relancer leur ancienne activité après les difficultés laissées par la pandémie. Notamment pour le paiement des dettes ou le renflouement de la trésorerie.

« Il s’agit d’un fonds de relance non remboursable d’un total de cinquante millions d’ariary pour les micro-entrepreneurs formés au sein de Madagascar Entreprises Développement (MED) face à la pandémie du Covid-19 et aux mesures restrictives durant la crise. Les membres sont composés de personnes en situation de handicap. Le financement provient de l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD). Habituellement l’Institut propose des accompagnements techniques ainsi que des formations. Mais la situation exceptionnelle du covid-19 a donné lieu à ce déblocage de fond direct pour les petits porteurs de projet » explique Landry Tsao, directeur exécutif du MED.