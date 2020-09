Destitution d’un maire à Bekitro – La réconciliation des antagonistes en vue

Les partisans du maire déchu contestent le jugement du Conseil d’État. Pour éviter des conflits sociaux, il faut préserver le « fihavanana », estime le gouverneur de l’Androy.

LE changement de la situation dans la commune rurale de Bekitro, dans le district de Bekily, risque de créer des rivalités politiques. Les partisans du maire destitué sont contre cette décision et continuent leur meeting dans le cheflieu de la commune. « Je me suis rendu à Bekitro hier, et durant ma visite j’ai aperçu des banderoles brandies par une centaine de personnes. J’ai également vu des éléments des forces de l’ordre pour assurer l’ordre public », indique le gouverneur de la région Androy, Soja Lahimaro Tsimandilatse, joint au téléphone. Pour éviter des conflits sociaux entre les partisans du maire déchu et le maire nouvellement élu, une réconciliation est en vue pour sauvegarder le « fihavanana », indique le gouverneur d’Androy.

Le maire élu, selon le jugement rendu par le tribunal administratif de Toliara proclamé en janvier, a été renversé à la suite de l’arrêt définitif des juges électoraux la semaine passée.

Pas de recours

La destitution du maire de Bekitro, élu à titre indépendant et remplacé par un candidat de deuxième liste sous l’étendard de la coalition IRK, a surpris les habitants de la circonscription. Une manifestation s’est produite en vue de contester les résultats du Conseil d’État. « Les autorités compétentes de Toliara n’ont rien à voir dans cette affaire. Nous ne pouvons rien faire puisque c’est une décision de justice. Elle est définitive et n’est pas susceptible de recours», explique le gouverneur de la région Androy.

La Chambre du contentieux de l’excès de pouvoir du Conseil d’État a tranché sur le dossier de la commune rurale de Bekitro, le 8 septembre. Un candidat IRK a saisi la juridiction à la suite du jugement du tribunal administratif de Toliara. Neuf mois après l’entrée en exercice du maire initialement élu, un nouveau maire est placé à la tête de la mairie de Bekitro.