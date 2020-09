Basketball – Fédération : Le sommet N1A maintenu

L’équipe de la Fédération malgache de basket a tenu ce mardi une réunion en vue de la reprise de ses activités. Tout dépendra encore de la situation sanitaire.

Juste pour éviter une année entièrement blanche. Plusieurs compétitions d’envergure nationale ont du être annulées cette saison en raison de l’épidémie du coronavirus. C’est le cas à la Fédération malgache de basketball (FMBB).

En vue de la reprise de ses activités, le comité exécutif de la FMBB a tenu ce mardi une réunion à l’Aca­démie nationale des sports à Ampefiloha. Les perspectives d’évolution des activités nationales et la participation de Madagascar à la Basketball Afrique League (BAL) et à l’Afro­-basket 2021 ont été à l’ordre du jour.

La reprise des activités de la FMBB dépendra, comme le cas des autres instances sportives, de la décision de l’Etat concernant l’autorisation d’organiser des compétitions. «Aucune décision n’a été prise à l’issue de la réunion mais si la situation sanitaire s’améliore, l’assistance à la réunion s’est dit à l’unanimité d’accord sur la tenue des championnats nationaux N1A… afin au moins de sortir le club porte-fanion du pays à la prochaine BAL ainsi que les clubs relégués en N1B », relate la secrétaire générale de la Fédération, Tsiry Colombe Ralalarison.

La mode d’organisation, le calendrier et la formule de compétition seront à l’ordre du jour des prochaines réunions.

Au grand complet

La première phase des championnats nationaux N1A a été programmée initialement du 22 au 31 mai à Fiana­- rantsoa et la deuxième phase dans la capitale du 12 au 20 septembre, mais en vain.

Nombreuses entités étaient représentées à la réunion dont la Gendarmerie nationale basketball club, porte-fanion malgache à la BAL, la section Tanà ville, la commission centrale des arbitres et celle des entraîneurs, l’équipe de Jr NBA, les responsables de toutes les commissions au sein de la Fédération, les représentants du partenaire de la Fédération ainsi que les coaches nationaux. L’orga­- nisation des autres sommets nationaux des jeunes U12, U14, U16, U18 et des vétérans ne sera plus possible pour le dernier trimestre de l’année.

Le sommet N1B pourrait peut-être avoir lieu afin de définir les clubs qui accéderont à la catégorie élite, si la situation sanitaire le permet.