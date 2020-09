Actions sociales – Soutien financier au Centre Sainte Marie

Œuvrant dans la réinsertion sociale d’enfants défavorisés, le Centre Sainte Marie bénéficie d’un appui de neuf millions d’ariary.

Le Centre Sainte Marie reçoit une enveloppe de 8 886 000 ariary pour maintenir ses activités. L’ONG a pour vocation la réinsertion sociale d’enfants défavorisés remis au centre sur décision de justice. « Ces enfants sont placés dans le centre à cause de leur situation familiale difficile. C’est le cas des enfants dont les parents sont détenus. On y trouve aussi des enfants nécessitant des soins et prise en charge particuliers, ou encore des enfants dont l’un des parents est atteint de démence. On y trouve aussi des enfants qui ont eu des séquelles graves à la suite d’un incendie dans un bidonville ou des enfants abandonnés par leurs mères », détaille Irène Rahantamalala, fondatrice de l’ONG Sainte Marie, Mahamasina.

Durable

Près de cent-quatre-vingt enfants ont fait leur internat à l’ONG Sainte Marie, selon la fondatrice du centre. Le centre accueille aujourd’hui, une vingtaine d’enfants en situation de précarité. Pour son fonctionnement, l’ONG n’a que des dons et des appuis ponctuels. Comme celui de l’Opham et la S2M dans le cadre d’une opération solidaire, hier. « L’opération consiste à reverser une somme de 2 000 ariary pour chaque boîte de Bledi Junior ou Blédilait croissance troisième âge vendu. Près de quatre-mille-quatre-cent-trente-trois boîtes ont été écoulées. Cela a permis de récolter un peu moins de neuf millions d’ariary pour soutenir l’ONG Centre Sainte Marie dans ses actions de prise en charge des enfants considérés comme vulnérables » indique Tsalama Rasoloarison, responsable national des ventes de Blédina.

L’appui financier du centre est une action qui s’inscrit dans le temps. « Il s’agit de la quatrième opération. On va certainement la refaire l’année prochaine », fait savoir Philippe Egraz, directeur général de l’Opham.

L’appui financier a été remis au centre, hier.