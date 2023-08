VILLAGE CULTUREL – Les îles découvrent le mini-Madagascar

L’esprit de la diversité et de la créativité s’épanouit au Village culturel, un lieu qui a ouvert ses portes hier pour accompagner la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien au Village Voara Andoha- tapenaka. Jusqu’au 2 septembre, cet espace unique accueille plus de quarante stands fascinants, dont le Raphi’ArtMalagasy.mg, la Lisy Art Gallery, Vaniala, Kudeta, Lakaz Mauritian, et bien d’autres encore. La Première Dame et une délégation composée, entre autres, du président du Sénat, du ministre de la Jeunesse et des sports, de la ministre de la Communication et de la culture et de la ministre de l’Éducation nationale ont été les premières à visiter le lieu. Des spectacles de Hira Gasy et des musiques malgaches ainsi qu’un show de Niu Raza ont embeilli l’ouverture officielle jusqu’à 22 heures, hier. “Le Village culturel qui est à l’occasion des JIOI reflète l’amour et la solidarité entre les îles de l’océan Indien. Ceci est aussi une opportunité de réunir les sports et la culture. L’ouverture officielle des Jeux des îles sera le vendredi, en présence du président de la République malgache”, souligne le président du comité des Jeux des îles, André Haja Resampa. Réparti en huit espaces distincts, le Village culturel offre une immersion authentique dans les cultures variées des îles de l’océan Indien. De l’histoire captivante des Jeux des îles à la délectation des sens grâce aux démonstrations culinaires, en passant par l’ambiance animée et les métiers artisanaux des îles, un pavillon pour explorer Madagascar, restauration, espace bio et bien-être et espace des jeux seront au menu. “Le Village culturel est le reflet de l’identité culturelle malgache, car nous sommes le pays hôte des Jeux des îles, une occasion pour les visiteurs d’explorer toute l’île en un seul lieu. C’est également un espace d’échange inter-îles, où chaque nation partage ses traditions et son artisanat. Les Mauriciens partagent leurs délices culinaires, tandis que les Comoriens exposent leurs créations artisanales”, souligne Niangotiana Ranaivo Andriamihaja, l’organisatrice de cet événement. Les exposants ont été soigneusement sélectionnés pour représenter au mieux les traditions et les arts locaux. Le Village culturel promet une immersion totale dans l’ambiance festive qui entoure cet événement sportif. « Les stands malgaches dédiés à l’art culinaire dévoilent des trésors gourmands tels que les chocolats locaux, les épices et la vanille. Le Village culturel n’oublie pas de célébrer les arts visuels et la scène artistique locale, avec des spectacles et animations prévus jusqu’à la clôture, le 2 septembre », mentionne-t-elle.