UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO – Les étudiants préparent une manifestation

La situation s’aggrave. Les étudiants de l’Université d’Antananarivo préparent une manifestation. Les membres de l’association des étudiants auprès de cette université publique ont organisé une réunion, hier. « Nous avons constaté que les problèmes montrés n’ont pas encore été résolus », selon une note de l’association des étudiants, hier. Par cette raison, ils se préparent à renforcer leur revendication sous forme d’une manifestation à l’esplanade d’Ankatso, ce jour. Les présidents des étudiants ainsi que les délégués appellent tous les étudiants à se joindre à eux pour mettre la main ensemble dans la demande. Les étudiants craignent la tenue d’une année blanche, parce que les professeurs bloquent l’enseignement depuis trop longtemps. De ce fait, ils vont entrer en grève à partir de ce jour afin d’appuyer les enseignants dans leur demande. L’objectif est d’avoir des réponses le plus tôt possible afin de pouvoir continuer l’enseignement. Les étudiants demandent aussi à ce que les enseignements reprennent pour enfin terminer l’année académique 2022-2023. La demande d’augmentation des bourses figure également parmi les revendications des étudiants. Vu que les réponses données par les responsables demeurent négatives, les étudiants ont renforcé leurs demandes. Toutes les associations d’étudiants se donnent la main au profit de tous les étudiants de l’Université d’Antananarivo; et cette action pourrait se répandre dans d’autres universités.