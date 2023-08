TSIROANOMANDIDY – Un garçonnet tue une fillette à coup de hache

Emmenée par son ami de 13 ans dans son village, une fillette de 2 ans a succombé d’un coup de hache asséné par le jeune garçon, parce qu’elle ne voulait plus marcher.

Une scène à fendre le cœur. Battu à coups de hache par un garçonnet de treize ans, une petite fille de deux ans a trouvé la mort. Ce drame est survenu samedi à Tsarahonenana, une commune rurale située à une soixantaine de kilomètres de l’agglomération centrale de Tsiroanomandidy. Selon les informations recueillies auprès de la gendarmerie nationale, les deux enfants habitent dans deux villages voisins et il leur arrive assez souvent d’aller jouer ensemble. Dans la matinée de samedi, le garçonnet est venu chez la fillette pour l’inviter à venir jouer dans son village. Les deux hameaux étant un peu à l’écart l’un de l’autre, la distance à parcourir est fatigante pour les frêles jambes d’une fillette de deux ans. Après avoir marché tant bien que mal, la gamine ne voulait plus avancer à mi-chemin. Malgré l’insistance de son ami, la petite fille, apparemment épuisée, ne semblait plus avoir ni la force ni le courage de continuer. Après de vaines insistances, le jeune garçonnet s’est alors emporté. Tenant une hache, il a frappé la fillette.

Sur le coup

Touchée en plein point vital, cette dernière a été tuée sur le coup. C’est le corps inerte de l’enfant qui attendait les membres de la famille lorsqu’ils ont été informés de la tragédie qui venait de se passer. Questionné, le garçon aurait confié qu’il n’avait pas eu l’intention d’ôter la vie de la petite, mais voulait juste faire en sorte qu’elle avance. La famille de l’enfant a porté plainte pour coup mortel. Le jeune garçon a été, de ce fait, livré à la gendarmerie nationale. Les enquêtes préliminaires ont été aussitôt entamées, néanmoins l’affaire n’a pas encore été conduite devant le parquet. Après clôture des auditions, le garçonnet incriminé sera conduit au chef-lieu du district de Tsiroanomandidy pour être interrogé par un juge des enfants, qui va décider de son sort. Les funérailles de la victime se sont déroulées en début de semaine.