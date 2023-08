SYSTÈME D’INFORMATION – Précieux soutien du MNDPT

Dans le cadre de l’organisation des jeux des îles, le MNDPT apporte son soutien pour la mise en place d’un système d’informations complet. En effet, le MNDPT, en tant que ministère transverse, a pour rôle d’appuyer tous les projets qui nécessitent son expertise. Ainsi, le ministère accompagne le COJI en ce qui concerne la digitalisation de plusieurs tâches à savoir : – La gestion des accréditations avec la mise en place d’un système digitalisé dédié avec l’accompagnement du Groupe ATOS – La mise en place de MINERVA qui est un logiciel de gestion des calendriers de compétitions et de mise en ligne des résultats de chacune d’entre elles sur le site officiel des jeux (https://resultats.jioi2023.org/wrs/fra/zz/frazz_general-horaire-general.htm). – La gestion de la flotte de véhicules utilisés durant les préparations et les jeux avec la mise en place d’une plateforme de gestion de flotte de véhicule (solution MOBILITYS) – La mise en place de la ligne verte pour la mobilité des délégations – L’accompagnement pour la connectivité des sites d’accueils et de compétitions notamment avec la mise à disposition de plusieurs ordinateurs et d’imprimantes dédiées. – La dotation de 4500 de cartes SIM avec un forfait voix et data pour les membres de délégations. Afin de pouvoir utiliser ces logiciels de gestion de manière optimale, la semaine dernière a eu lieu, par exemple, la formation des membres du COJI par le MNDPT et des experts du groupe ATOS pour la gestion des accréditations et des calendriers de compétition ainsi que la gestion de scoring en temps réel avec l’application MINERVA. Pour la gestion de scoring, des duos de responsables en système d’information ont été mobilisés auprès de chaque fédération sportive afin de permettre la mise en ligne des résultats de chaque discipline. La formation de ces responsables SI est faite par des représentants d’ATOS depuis le 17 août de manière collective et individuelle. Au-delà de l’appui technique, le MNDPT a aussi soutenu le COJI en matériels en mettant à la disposition des équipes des ordinateurs portables, des imprimantes, etc. Enfin, le MNDPT est le ministère coach pour l’athlétisme. Dans ce cadre, le ministre et son staff a rencontré les athlètes à plusieurs reprises pour les encourager et échanger avec eux afin d’identifier les difficultés existantes. Après avoir partagé leurs soucis, les athlètes ont ainsi reçu des appuis pour leur transport, des équipements pour faire face aux compétitions, et des vivres et fortifiants.