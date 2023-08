SANDRA RAKOTOARISON – Je veux l’or pour la fierté de tous

Une étoile montante du kickboxing malgache. La combattante du club Cosfa, Harivololona Sandra Félicie Rakotoarison, âgée de 26 ans, disputera sa deuxième compétition internationale aux prochains Jeux des Iles de l’océan Indien sur le sol malgache. La discipline intègre, d’ailleurs, pour la première fois le programme des Jeux. Engagée dans la catégorie des 52kg, l’intouchable Sandra compte quatre titres de championne de Madagascar. Le premier a été ravi en 2016, puis en 2019, 2021 et 2022. Elle vient de disputer récemment sa première compétition internationale, au combat Wako Pro, en juin à l’île Maurice, à l’issue de laquelle elle a remporté haut la main la médaille d’or. C’était la première de sa carrière en compétition internationale. «Ce sera ma deuxième compétition internationale, et je ferai tout pour remporter ma deuxième médaille d’or pour la fierté de tous, du pays et pour moi-même bien évidemment», ambitionne Sandra. «Je connais bien les combattantes mauriciennes. Certes, elles sont fortes, mais je les ai battues chez elles et je ne vais pas céder la médaille d’or à domicile. Les Réunionnaises sont aussi parmi les favorites, mais je suis prête à les affronter et déterminée à gagner», conclut-elle.