ROVA DE MADAGASCAR – La billetterie passe au numérique

Cette transition vers la technologie moderne est le fruit d’une collaboration fructueuse entre Ticketplace, une plateforme de vente de billets en ligne, la société Manoova, et le MCC. Désormais, les visiteurs peuvent simplement présenter leur code QR à l’entrée, simplifiant ainsi le processus d’accès et améliorant l’expérience globale. « Nous avons été agréablement surpris par le nombre croissant de visiteurs au Rova, dépassant nos prévisions initiales. Cette évolution pour le billet d’entrée est nécessaire pour moderniser l’expérience des visiteurs. Cependant, le système précédent d’achat de billets sur place est toujours en vigueur pour ceux qui préfèrent cette option. Depuis sa réouverture le 19 juin dernier, le Rova a accueilli entre huit cents et mille visiteurs par jour, avec un pic pouvant atteindre deux mille visiteurs le week-end « , souligne la ministre Lalatiana Rakotondrazafy. Cette transition vers le billet numérique marque un tournant significatif pour le Rova, témoignant de l’engagement continu envers l’innovation, tout en préservant la richesse historique et culturelle de Madagascar.

City tour pour les JIOI

Le Rova de Madagascar s’est érigé comme un lieu incontournable pour les jeunes, en particulier dans le cadre des XIe Jeux des Îles, qui se tiendront du 25 août au 3 septembre. Dans cette optique, les gestionnaires du site se préparent déjà à accueillir un afflux de visiteurs lors de cette compétition de l’océan Indien. « Nous nous sommes préparés en conséquence pour accueillir les nombreux visiteurs pendant les JIOI. L’adoption de cette nouvelle technologie pour la gestion des billets d’entrée simplifie considérablement nos opérations », exprime-t-elle. Outre le Rova de Madagascar, les jeunes participants des îles auront également l’opportunité de visiter d’autres sites emblématiques de la capitale, notamment la mairie d’Antananarivo et le Palais présidentiel d’Iavoloha.