ROUTE NATIONALE N°7 – La sécurité routière pour les taxis-brousse renforcée

Après la gare routière Maki d’Andohatapenaka, celle du Fasan’ny Karana a aussi pris des mesures de sécurité routière pour les transporteurs desservant la RN7. Les accidents mortels sur les routes nationales ont été nombreux ces derniers jours. « La route nationale numéro 7 (RN7) est le théâtre de la plupart de ces accidents avec des morts et des blessés graves », rapporte Martin Randriamparany, le président de la gare routière de Fasan’ny Karana, hier matin, après une réunion du personnel de cette gare. Cette réunion avait pour but de réorganiser les règles à suivre pour tous les usagers, y compris les conducteurs et les passagers. Toutes les coopératives occupant cette gare du Fasan’ny Karana étaient présentes à cette réunion. « Des nouvelles mesures seront mises en place pour éviter les accidents mortels. Une opération de contrôle devrait se tenir tous les jours désormais », enjoint le président. Les conducteurs ainsi que les passagers sont sensibilisés à cet effet et ce, à compter d’hier. Les règlements à suivre ont été réintroduits pour les conducteurs. « Nous constatons que les chauffeurs sont à l’origine de 90 % des accidents sur la RN7 », rapporte encore le directeur. Dans ce cas, le renforcement de l’interdiction des allers-retours sans repos figure parmi les nouvelles mesures. « Nous n’acceptons plus les aller-retours sans repos, aussi bien des chauffeurs comme des véhicules. Seuls les chauffeurs connaissent les problèmes de leur véhicule », poursuit le res­ponsable. Des mesures seront prises pour assurer la sécurité des passagers et des chauffeurs sur le plan du comportement des deux parties sur la route. Car les responsabilités vont dans les deux sens. Les passagers sont appelés à laisser les chauffeurs se concentrer sur la route. Tous les véhicules indiquent à l’intérieur qu’il est défendu de parler aux conducteurs. Tous les passagers devraient suivre ces instructions. L’objectif est toujours le même, celui de la sécurisation de tous les usagers.

Contrôle au départ

Une opération de renforcement de la sécurité routière a retardé le départ des taxis-brousse à la gare routière Fasan’ny Karana, ce mardi, dans la soirée. L’opération a été organisée par le ministère du Transport et de la météorologie en collaboration avec l’Agence du Transport Terrestre (ATT). Cette opération n’a commencé que très tard dans la soirée et les conducteurs ont été obligé de retarder leur départ. « Des voitures ont eu quelques non-conformités et leur départ a été reporté pour ce matin (ndlr : hier matin), après avoir changé de véhicule », rapporte un autre chauffeur, témoin de la scène. Afin d’éviter les accidents, le contrôle au départ est renforcé pour tous les taxis-brousse. Les conducteurs demandent à ce que ce contrôle se tienne dans la journée pour assurer le départ des passagers.