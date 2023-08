RÉCOMPENSE – Des primes spéciales aux médaillés

Le chef de l’État a rencontré les athlètes malgaches hier, devant le stade Barea à Mahamasina, pour leur donner sa bénédiction quarante-huit heures avant le début des Jeux.

BénédictioN et promesse aux acteurs sportifs malgaches qui participeront aux Jeux des îles de l’océan Indien, dont le thème est la victoire dans l’unité et la diversité. Andry Rajoelina les a réunis hier, pour leur donner sa bénédiction, avant de partir au combat pour défendre les couleurs malgaches. Cette réunion d’hier a été une occasion pour le chef de l’État de réitérer sa volonté de voir Madagascar rayonner durant ces JIOI, en obtenant la première place au classement général en termes de médailles d’or. Pour motiver et encourager nos porte-fanions, Andry Rajoelina a promis d’offrir une grosse prime à tout athlète qui gagnera des médailles, du bronze à l’or. Durant sa prise de parole, le président de la République a expliqué que, quelles que soient les embûches, tout athlète digne de ce nom doit avoir le courage de les surpasser pour atteindre les objectifs. « Nous sommes de tout cœur avec vous, et tous les Malgaches se rangent derrière vous pour vous encourager à atteindre l’objectif d’être les premiers au classement final. Vous êtes choisis pour représenter Madagascar. Ma rencontre avec vous en cette journée est d’une grande importance pour moi, car vous allez défendre l’honneur de notre pays. L’État a tout fait pour vous offrir les meilleurs équipements derniers cris, tout ça pour vous montrer qu’il est derrière vous », confie Andry Rajoelina.

Normes olympiques

Toutes les fédérations sportives avec leurs athlètes, dirigeants et cadres sportifs, se sont déplacés à Mahamasina pour recevoir la bénédiction présidentielle. Puis, Andry Rajoelina a passé en revue toutes les fédérations sportives, en leur remettant le matériel nécessaire aux athlètes de chaque discipline. Ils sont unanimes à montrer leur reconnaissance envers l’État et surtout au président Andry Rajoelina. Tout le matériel offert a été acheté par l’État avec ses ressources propres, hormis les équipements du taekwondo qui sont le fruit de la coopération avec l’ambassade de la Corée du Sud. Ce sont tous des matériels neufs qui respectent les normes olympiques, comme les bicyclettes en carbone pour le cyclisme, le matériel pour le handisport, judogi des judokas, les gants… Aucune fédération sportive n’a été oubliée et celles qui totaliseront le maximum de médailles d’or seront primées. Enfin, chaque président des fédérations sportives a reçu une dotation financière durant cette XIe édition des JIOI, et c’est le secrétaire général du COM, Harinelina Randriamanarivo, qui a reçu le chèque en provenance du président de la République.