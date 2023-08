Mort ou pas mort ? Les premières informations sont confuses à propos de la prétendue disparition du patron de Wagner dans le crash d’un avion. Dix personnes étaient à bord de cet avion et toutes ont péri selon l’agence Tass. Selon les dernières informations Evgueni Prigojine a péri dans le crash. L’avion aurait été abattu par les défenses anti-aériennes russes. Ainsi prend fin la vie de celui qui dirigeait la branche armée du Kremlin mais qui a eu maille à partir avec le président russe Vladimir Poutine lors de la mutinerie de Bakhmout. La bataille s’est arrêtée contre toute attente visiblement après des arrangements entre les deux hommes forts de la Russie. Mais les relations entre Poutine et Prigojine se sont détériorées. Le président russe aurait gardé une dent contre son ancien allié. Après cet accrochage, beaucoup voyaient l’avenir de Prigojine compromis. Le président américain Joe Biden avait souligné que, dorénavant, Prigojine devrait faire attention à ce qu’il mange.

Cette disparition semble lui donner raison même si pour le moment il est difficile de savoir les raisons exactes du crash. L’idée d’un crash le dispute à une mort sur ordonnance. Qu’à cela ne tienne, la disparition du boss de Wagner pourrait avoir un impact direct sur la géopolitique internationale en général et en Afrique en particulier. Beaucoup de pays de l’Afrique francophone se sont jetés dans les bras de Wagner à l’image du Centrafrique, du Mali, du Burkina Faso et, probablement, du Niger. La milice russe a déjà un pied à Madagascar et aurait soutenu certains candidats lors de la présidentielle de 2018. Des sources affirment également que des candidats auraient la faveur de Wagner pour la présidentielle de novembre. Vrai ou faux ? Difficile d’y répondre. Toujours est-il que face au déploiement de moyens de certains candidats, on s’interroge sur l’origine des fonds. C’est d’autant plus opaque que les sources de revenu de ces candidats sont loin de pouvoir justifier l’importance du fonds utilisé. La mort de Prigojine pourrait ainsi changer beaucoup de choses ici comme ailleurs. La politique, hélas, ne s’embarrasse pas de scrupules quand il s’agit de défendre l’intérêt supérieur de la.. ration.