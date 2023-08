MORAMANGA – Un litige foncier se solde par un meurtre

Odieux. Un litige foncier et une suspicion d’adultère ont conduit à l’assassinat d’un père de famille de 36 ans, dans le district de Moramanga, selon les premières informations de la gendarmerie. Son corps sans vie a été retrouvé, lundi, à Andasibe-Andranomena, dans la commune de Mangarivotra. L’homme n’a pas donné signe de vie depuis le 6 août. Les gendarmes et un représentant du médecin-chef du centre de santé de base niveau II d’Ampahitra sont venus constater sa dépouille dès qu’ils ont été alertés par téléphone. Ses mains ont apparemment été ligotées avec une corde en sisal. Sa tête présentait des traces de brûlures. Des plaies dues à des coups d’objet métallique tranchant, probablement un couteau, ont été relevées au niveau de sa tempe droite et de sa nuque. Il portait encore ses vêtements. La peau de son visage a été dévastée, le rendant méconnaissable. Les indices recueillis par les gendarmes poussent à croire qu’il a été laissé gésir sur les lieux depuis qu’il a été tué. Son sang qui avait abondamment coulé et trempé le sol était déjà sec. L’enquête se poursuit.