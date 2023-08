JEUX DES ILES – Tout est prêt, la fête peut commencer

Le coup d’envoi officiel de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien sera donné demain. À la veille des premières épreuves, hier, le président de la République affirme que Madagascar est prêt et appelle la nation à communier dans ces festivités sportives et culturelles.

Madagascar est prêt. Ces mots ont été lâchés par le président de la République Andry Rajoelina, hier, au stade Barea Mahamasina. Des mots emprunts d’enthousiasme pour donner le ton de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien (JIOI). “Ce sera une belle cérémonie, un bel événement, une belle rencontre. Ce seront des rencontres sportives, mais aussi culturelles et festives”, ajoute le chef de l’État. Après plusieurs mois d’incertitudes et de péripéties, place maintenant à la compétition et à la fête. En plus des joutes sportives, les Jeux des îles de l’océan Indien sont aussi une occasion d’échange culturelle, de rencontre et l’occasion pour chaque nation participante de communier derrière un même objectif, la victoire. Le thème choisi par Madagascar pour cette XIe édition est, justement, “la victoire dans l’unité et la diversité”. Les délégations des îles arrivent les unes après les autres. Certains, qui démarreront la compétition demain, sont déjà à Antananarivo depuis le début de la semaine. Pour les autres, le premier rendez-vous sera la cérémonie d’ouverture, qui se tiendra au stade Barea, demain, en début de soirée. Une cérémonie que les organisateurs annoncent grandiose. L’unité dans la diversité et la richesse culturelle de la Grande île seront mises en exergue. Le show des artistes et l’incontournable mouvement d’ensemble des figurants seront conjugués avec des shows modernes comme les effets spéciaux, un “show mapping”, des drones, des projections immersives et un spectacle pyrotechnique. Tout est déjà installé au stade Barea et n’attend plus que le coup d’envoi du show. Le Village culturel des JIOI, au Village Voara Andohatapenaka, qui a ouvert officiellement ses portes hier, permet, par ailleurs, de s’immerger dans la fête, la communion et l’interculturalité que favorisent les Jeux. Pour le grand public, les Jeux des îles, ce sont d’abord les compétitions sportives. Avant le coup d’envoi officiel de la joute, les athlètes malgaches ont communié pour le “Tso-drano”, ou la bénédiction étatique et la remise des équipements de compétition, hier, au stade Barea. Le sommet dans le classement des médailles est l’ambition affirmée.

À l’unisson

L’engouement et l’euphorie exprimés par la team Madagascar, hier, tranche avec le pessimisme affirmé par le Comité olympique malgache (COM), et des présidents de fédération, il y a encore quelques jours. À Mahama­sina, hier, ces derniers ont changé de ton. Exit visiblement les polémiques. Tous sont focalisés sur la compétition et la quête de médailles. Défendre l’honneur de la nation et porter haut ses couleurs en glanant le maximum de médailles, de préférence en or, sont désormais les leitmotivs déclamés à l’unisson. La cérémonie de “Fitsofan-drano”, hier, a justement été l’occasion pour le président de la République d’assurer, devant la presse locale et internationale, qu’autant les infrastructures pour accueillir les compétitions, qu’en matière de logistique, “Madagascar est fin prêt”. Le locataire d’Iavoloha reconnaît qu’il y a eu des appréhensions vis-à-vis des préparatifs. “Certains ne croyaient pas que nous serions prêts à temps et respecterions les normes requises. Je peux vous affirmer que tout est prêt”, assure-t-il toutefois. Force est de reconnaître que l’organisation de cette XIe édition des Jeux des îles s’est faite au pas de course. Le système de ministre coach pour chaque discipline a permis d’apporter un soutien et un suivi quasi-constant des besoins des athlètes de la team Madagascar pour optimiser leurs préparations. Côté infrastructures, c’est avec fierté que Andry Rajoelina souligne la mise aux normes des différents sites des Jeux. Faisant d’une pierre deux coups, “les travaux de réhabilitation nous ont, par exemple, permis d’avoir deux pistes d’athlé­tisme aux normes actuellement.

À savoir au stade Barea et au stade d’Alarobia. Nous avons désormais deux piscines olympiques. L’un à l’ANS Ampefiloha et l’autre à Vonto­vorona”, se réjouit le chef de l’État. Dans un piteux état depuis plusieurs années, le stade d’Alarobia est remis à neuf jusqu’au salon d’attente des athlètes et les vestiaires. À Alarobia toujours, les athlètes ont désormais une piste d’échauffement en tartan au sein du lycée technique, en face du stade. Délabrés, les gymnases d’Ankatso et d’Ankorondrano retrouvent des couleurs. “Maintenant, nous devons penser à comment entretenir ces infrastructures afin de ne plus repartir à zéro à chaque grand événement”, souligne le Président. Sur le volet sécurité, les forces de l’ordre sont massivement déployées depuis le début de semaine. La Commune urbaine d’Antananarivo (CUA) s’organise également afin que les va-et-vient des délégations d’athlète soient le plus fluide possible et gènent le moins la circulation. Même les hôteliers s’attendent à ce que les établissements fassent le plein durant ces Jeux, s’agissant de l’aspect économique. Chaque acteur, à son niveau, espère que tout se passera bien. Que les Jeux apportent des retombées positives pour Madagascar. Qu’il n’y ait pas de couac, ni pendant, ni après, lorsque viendra le moment de faire les comptes. Pour l’heure, place aux Jeux.