GOLF – TOURNOI INTER-ÎLES – Matteo Douessy et Melliyal Schmitt en tête

La première journée de tournoi de golf, entrant dans le cadre du tournoi inter-îles qui se joue au Golf du Rova à Andakana, a démarré en trombe hier. Après le tour de reconnaissances du 22 août, les joueurs sont entrés dans le vif du sujet. Le vent s’est levé le jour de la compétition, par rapport à la journée de reconnaissances, et a posé beaucoup de problèmes aux joueurs des autres îles. Habituée du terrain, l’équipe malgache a réussi à prendre 28 points d’avance sur les autres équipes. Dans le classement en individuel, Matteo Douessy de Madagascar 1 a totalisé 69 points, suivi de Johary Raveloarison avec les mêmes points de 69 en deuxième position, et de Do Woo Kim de Madagascar 1 avec ses 70 points. Chez les dames, deux Réunionnaises ont mené, en l’occurrence Melliyal Schmitt (76 points) et Bénédicte Toumpsin, en deuxième position qui totalise 77 points. Maria Kim de Madagascar 1 arrive en troisième position avec ses 80 points. Hanitra Ratsimbazafy de Madagascar 1, 82 points, et Monique Noyon de Madagascar 2 (82 points) se positionnent à la quatrième et cinquième position. Pour la journée du 24 août, la formule de jeu est le classement individuel avec un départ en shootgun le matin, et un classement par équipe l’après-midi. Monique Noyon, l’une des représentantes de l’équipe de Madagascar 2, explique dans la page Facebook de Golf de Rova : « Quel bonheur de retrouver nos amis Mauriciens, Réunionnais et Seychellois que nous avions croisés dans d’autres tournois. Les hostilités ont démarré aujourd’hui, dans une bonne ambiance. En plus du terrain qui ne se laisse pas facilement apprivoisé, un vent froid a sévi toute la journée pour compliquer la vie des compétiteurs. Les dés sont jetés. Que les meilleurs gagnent. »

Classement par équipe dames

1-Réunion (76), 2- Madagascar 1 (80), 3-Maurice (85)

Classement catégorie hommes

1-Madagascar : 69-69-70-79 (287)

2- Réunion : 74-79-81-81 (315)

3-Maurice : 80-81-83-89 (333)