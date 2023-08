FOOTBALL – Quitte ou double contre Seychelles

Les matches de football ouvrent officieusement les XIe jeux des îles de l’océan Indien au By-Pass cet après-midi. Les Barea débuteront contre les Seychellois à 19 heures.

Place aux choses sérieuses. Petit changement, les deux premières rencontres de la compétition de football se joueront toutes au stade Elgeco Plus au By-Pass. Le premier match capital des Barea contre les Seychellois se tiendra donc au By-pass si c’était initialement prévu au stade Barea à Mahamasina. Le coup d’envoi reste inchangé, à 19 heures. « Ce match sera crucial. Je considère les Seychellois comme nos premiers challengers principaux… Il faut d’abord se focaliser et assurer la victoire à ce premier match avant d’entamer les suivants, car une défaite contre cette équipe sera synonyme de désastre. Ce n’est pas encore le moment de parler de médaille d’or. Nous allons aborder la compétition pas à pas … Après, nous verrons les autres matches contre Maurice puis les demi-finales… », souligne le coach Romuald Rakotondrabe. Les Barea ont effectué leur entrainement cette semaine sur la pelouse naturelle de Mahamasina, après les quelques semaines sur le terrain annexe, alors que le premier match se jouera au By-pass. « Nous avons passé des heures d’entrainement sur le gazon naturel de Mahamasina. Certes, nous préférons jouer sur ce terrain, mais ce n’est pas grave si c’est ce qu’a décidé l’organisation. Nous allons faire avec », fait remarquer l’entraineur.

Confiant

Les vingt-trois Barea ont tâté le terrain de l’Elgeco Plus, hier soir, à l’heure du match. « Nous avons travaillé la vivacité. La préparation technique et tactique prend fin, place désormais au renforcement psychologique. La balle est à partir de demain (ce jour) dans le camp des joueurs », poursuit le coach Roro. Interrogé sur le choix des éléments retenus, il a parlé d’une sélection à ossature de joueurs qui ont disputé le match contre les Black Stars du Ghana, en juin. Ils sont en tout douze dont huit médaillés de bronze au championnat d’Afrique des nations en Algérie. « C’est tout simplement un choix technique. Cette équipe est la fusion des expérimentés et des jeunes. Ils sont complémentaires. Personnellement, j’ai confiance en eux… Ils sont tous en pleine forme », rassure Roro. Comme toutes les équipes nationales des autres disciplines aux Jeux, les Barea ont assisté eux aussi à la cérémonie de bénédiction du président de la République aux porte-fanions de la Grande île, hier à Mahamasina. À ne pas rater, donc, Madagascar affrontera les Seychelles, ce soir, à 19 heures, au By-pass.