ÉDUCATION – Quatre mille places pour devenir élèves-enseignants fonctionnaires

Opportunité. Ceux qui souhaitent devenir enseignants fonctionnaires dans les écoles primaires ou dans les collèges vont devoir suivre des formations dans les Centres régionaux de l’Institut national de formation pédagogique (CRINFP). Le ministère de l’Education nationale lance un appel à manifestation d’intérêt pour un concours d’entrée dans les CRINFP. Mille cinq cent élèves-enseignants du collège et trois mille élèves-enseignants du primaire seront retenus pour suivre une formation d’une durée de deux ans. « Ceux qui auront achevé avec succès la formation seront tout de suite embauchés comme agent de l’Etat », affirme une source auprès du ministère de l’Education nationale, hier. Les enseignants non fonctionnaires (Fram) vont aussi pouvoir y concourir. En titre de l’année de formation 2023-2025, il y a mille places pour les enseignants Fram du primaire et cinq cent places pour les enseignants Fram du collège. Le but est de les rendre plus professionnels. C’est une aubaine. La grande majorité des maîtres Fram enseignent sans les compétences requises. Résultat : faibles performances des élèves à Madagascar. Le défi est encore immense pour renverser la situation. Selon le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (Unicef), « environ 70 % des éducateurs sont des enseignants payés par les parents et la communauté, et le manque de compétences pédagogiques a un impact direct sur la qualité de l’éducation et de l’apprentissage ». Cette branche onusienne a indiqué que parmi les enfants âgés de 7 à 14 ans qui fréquentent l’école, seuls 7% ont des compétences de base en mathématiques et 23% en lecture.