DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL PÊCHE BOENY-SOFIA – Convention signée entre Boeny et Sofia sur les ristournes

Les deux gouverneurs des régions Sofia, le général René de Roland Lylison, et Boeny, Mokhtar Andriantomanga, ont finalement trouvé un accord concernant les ristournes sur les produits halieutiques. Les deux parties ont pu trouver un terrain d’entente concernant les droits et les parts sur les produits halieutiques, sources de litige auparavant. Une convention a été signée le 14 août et l’accord est immédiatement applicable. Elle concerne surtout les ristournes des produits halieutiques dans la zone de pêche « B », de la partie Nord de Madagascar. La région Sofia ne possède pas de port pour l’évacuation et le transport des produits, alors que la majorité des produits y proviennent. Auparavant, ils ont été détournés et évacués vers le port de Mahajanga. Cette année, le gouverneur de Sofia a exigé qu’une part soit versée dans la caisse de la région et que la répartition soit équitable. « Le gouverneur est chargé du développement dans tous les aspects de la zone de son contrôle. Cette convention consiste à rechercher l’amélioration des ressources propres pour la région. Des sociétés de pêche, telles que Réfrigepêche, Somapêche, Pêchexport et bien d’autres, exploitent le secteur dans les deux régions de pêche, Sofia et Boeny. Cette convention sur les ristournes vise à ce que la future génération puisse profiter des retombées à l’avenir », explique le gouverneur de Sofia. « Une grande partie des produits de pêche proviennent de la Sofia. Il est donc juste et équitable que les ristournes soient remises à cette région afin qu’elle puisse apporter le développement pour réaliser la vision du Président. », précise, pour sa part, Mokhtar Andriantomanga.