DÉVELOPPEMENT – Le tourisme Bio et Bien-être gagne du terrain

Le tourisme « Bio et bien-être » s’est développé dans la Grande île voilà quelques années. Un potentiel qui peut être exploité et qui peut faire se démarquer la destination Madagascar.

Un atout. Une nouvelle mode commence à grappiller du terrain dans le secteur touristique, en particulier à Madagascar, celle du tourisme « Bio et bien-être ». Tendance de la nouvelle heure pour le tourisme extérieur et intérieur, la Grande île est la mieux placée, étant réputée pour ses produits de soins au naturel étiquetés « bio », à tort ou à raison, par les commerciaux et utilisateurs. Des enseignes touristiques en ont déjà fait leur principal produit, vendant un pèlerinage particulier à la clientèle: « traitement aux huiles essentielles ou aromathérapie », « cadre idyllique pour se détendre et se ressourcer », des slogans qui vendent bien. Le ministère du Tourisme en a, d’ailleurs, fait la promotion à travers certains sites comme les sources thermales d’Antsirabe, une attraction bien connue pour la ville d’eau. Le volet bio et bien-être occupe également un espace à part entière au village culturel d’Andohatapenaka, à l’occasion de la XIe édition des Jeux des îles de l’océan Indien. Des produits qui promeuvent les soins naturels, couplés à l’esprit sportif des Jeux. « Nous sommes ici pour proposer nos produits, notamment les baumes et pommades pour les athlètes, cela fera une bonne publicité pour les produits naturels malgaches », confie la responsable d’un stand de produits naturels qui a axé son exposition sur les baumes de réflexothérapie. D’autres denrées comme les sachets d’infusion de thé naturel, qui font aussi la renommée de la Grande île, y sont exposées. Pour une autre standiste, ce sont les arômes et le faste proposés par les produits naturels de la Grande île. « Les touristes commencent réellement à s’intéresser aux produits bio de Madagascar, une bonne partie des étrangers qui sont de passage dans l’île rouge en consomment et en rapportent comme souvenirs », a-t-elle expliqué.

Opportunité

En tant que produit touristique, le bio et le bien-être peuvent constituer des atouts de taille pour le secteur touristique à Madagascar. Dans un contexte où Madagascar cherche à se démarquer des îles voisines par ses produits, cela pourrait être une opportunité, constatent certains opérateurs, les autres destinations telles que l’île Maurice ou encore les Maldives offrant des cadres recherchés par la clientèle comme les plages et sites naturels. Le tourisme de bien-être est un secteur qui a connu un essor florissant après les années de pandémie, si l’on croit le rapport du Global Wellness Institute. Un marché qui rapporterait des sommes avoisinant le millier de milliards d’euros chaque année au niveau mondial, avec une croissance estimée à 7% par an.