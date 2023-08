BUDGET – Plus de 34 milliards d’ariary injectés aux JIOI

Durant la bénédiction présidentielle aux porte-fanions de Madagascar et la remise d’équipements aux athlètes qui vont défendre les couleurs malgaches aux JIOI de 2023, hier, au stade Barea à Mahamasina, le ministre de la Jeunesse et des sports et président du COJI, Haja André Resampa, a tenu un point de presse après la cérémonie. Il a indiqué que « l’État malgache a injecté plus de 34 milliards d’ariary de budget pour réaliser toutes les infrastructures, rénovations, équipement en matériels, regroupement et entrainement de tous les athlètes. Vous avez constaté ce jour (hier), que l’État a tout fait pour rattraper les retards, nous sommes à quelques heures de l’ouverture de la XIe édition des JIOI et nous sommes prêts », confie-t-il. Après les JIOI de 2023, le président du COJI promet de donner plus de détails sur cette somme de 34 milliards d’ariary.