BADMINTON – Des chaussures haut de gamme pour les badistes

A quelques jours de l’ouverture de la XIe édition des JIOI dans la Grande île, Edgard Razafindravahy, ministre de l’Industrialisa-tion, du commerce et de la consommation et ministre coach du badminton, a reçu, dans son bureau à Ankoron­drano, les athlètes de la discipline. C’est une occasion pour lui de satisfaire les sollicitations des badistes qui lui ont demandé de leur fournir des chaussures de tennis de vraie marque Yonex, importées spécialement de Chine. « Comme je suis un homme de parole, je remets entre vos mains ce jour les équipements que vous avez demandés, il y a quelques jours, lors de ma dernière visite à Vontovorona. Vous allez partir au combat pour défendre les couleurs de Madagascar et soyez dignes de notre pays », indique Edgard Razafindravahy. Haja Vonjinirina Marc Alberto, capitaine de l’équipe nationale malgache et porte-parole des membres de l’équipe nationale de badminton, a renouvelé la promesse de faire tout le nécessaire pour obtenir de bons résultats. « Nous sommes très fiers de vous avoir comme ministre coach, nous allons nous montrer digne en donnant le meilleur de nous-mêmes durant les JIOI », conclut-il.