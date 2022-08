Volleyball – Championnats nationaux : ASSM et GNVB1 conservent la position de leaders

Deux clubs d’Anala­manga poursuivent leur parcours sans faute. L’Asso­ciation sportive de St Michel (ASSM) arrache sa troisième victoire en autant de rencontres en phase de groupe du championnat de Madagascar deuxième division masculine (2DM). Ce club a défait par 3 sets à 0 (25/19 25/12 25/18) CVBA, une autre formation d’Anala­manga. L’équipe d’Amparibe conserve ainsi la position de leader du groupe A chez lez garçons. ESVBA remonte, pour sa part, la pente et décroche sa deuxième victoire en disposant du BKMV par 3 sets à 0 (25/22 25/14 25/11). ESVBA et CSA Anja­nahary se bousculent en seconde position avec deux victoires et une défaite chacun.

Le sommet national 2DM procédera ce mercredi à la dernière journée de phase de poules. Les quatre mieux classés de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale, programmés ce jeudi. Du côté des filles, l’intouchable première formation de la gendarmerie nationale volley-ball (GNVB1) a confirmé sa suprématie hier en match retour de la phase éliminatoire face à l’As Voara avec une nette victoire de 3 à 0 (25/15 25/14 25/08). C’était sa quatrième victoire après quatre rencontres. La GNVB2 s’est également imposée 3 à 0 contre Squad et se trouve à la deuxième marche. La phase éliminatoire se poursuivra jusqu’au jeudi pour les seniors dames deuxième division (2DF).