USYCAA – Le préavis de grève des contrôleurs aériens suspendu

Ouf. Les transporteurs aériens et les voyageurs peuvent avoir l’esprit tranquille. Suite aux médiations du président du Sénégal, Macky Sall, président en exercice de l’Union africaine, l’Union de syndicats des contrôleurs aériens, Usycaa, dans le giron de l’Asecna, dont Madagascar fait partie, a décidé de suspendre le préavis de grève de 48 heures qui devrait être effective demain. Mais l’Usycaa maintient la pression. Elle entend « observer cette suspension aussi longtemps que l’Administration de l’Asecna fera preuve de bonne foi lors des discussions à venir. De se réserver le droit de réactiver son préavis de grève, si d’aventure les conditions d’un dialogue direct et franc sont compromises ou si les conclusions de ce dialogue ne sont pas satisfaisantes ».

D’éventuelles perturbations des trafics aériens, après la crise sanitaire, auraient des conséquences désastreuses sur l’économie de la sous-région. Une des raisons invoquée pour désamorcer cet arrêt dans l’air depuis la fin de semaine. Le ministre malgache des Transports et de la météorologie a pris soin et a eu raison de renvoyer les discussions aux instances dirigeantes de l’Asecna.

L’Usycaa est une organisation syndicale apolitique à but non-lucratif, créée le 25 octobre 2018 lors du congrès constitutif tenu à la Bourse du travail de Treichville à Abidjan en Côte d’Ivoire. Elle regroupe les syndicats des contrôleurs aériens du Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Comores, Centrafrique, Côte d’Ivoire, Madagascar, Mali, Niger, Sénégal et Togo. Dix présidents de syndicats ont signé le communiqué numéro 5 dans ce bras de fer. Tafangy Landisoa du Syndicam a paraphé pour Madagascar. La tension a baissé mais l’attention reste focalisée sur ces revendications à l’échelle régionale. Les contestataires font « remarquer que la sensibilité du métier de contrôleur aérien, étant l’une des fonctions les plus stressantes au monde, elle ne saurait s’accommoder d’une atmosphère de travail conflictuelle, anxiogène et dépressive ».