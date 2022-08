Ukraine – Occidentaux et Russes haussent le ton au terme de six mois de guerre

Les États-Unis ont accusé mercredi la Russie de vouloir intensifier ses bombardements dans le pays, et la France a appelé à n’avoir « aucune faiblesse » face à Moscou dans ce conflit qui entrera mercredi dans son septième mois.

Le ton est également monté en Russie, où le chef de la diplomatie, Sergueï Lavrov, a déclaré qu’il n’y aurait « aucune pitié » pour les meurtriers de la fille d’un idéologue pro-Kremlin tuée samedi, par les Ukrai­niens selon les services de sécurité russes.

L’ambassade américaine en Ukraine a publié dans la matinée un message alarmiste avertissant que la Russie pourrait intensifier « ces prochains jours » ses bombardements, et appelé les citoyens américains à quitter le pays « dès maintenant ».

« Le Département d’État dispose d’informations selon lesquelles la Russie intensifie ses efforts pour lancer des frappes contre l’infrastructure civile et les installations gouvernementales de l’Ukraine », a indiqué l’ambassade sur son site internet, sans plus de précisions sur les lieux potentiellement concernés.

Depuis le retrait des forces russes des environs de Kiev fin mars, l’essentiel des combats s’est concentré dans l’est de l’Ukraine, où Moscou a lentement gagné du terrain avant que le front ne se fige, et dans le sud, où les troupes ukrainiennes disent mener une contre-offensive, elle aussi très lente.

La Russie continue cependant de viser régulièrement les villes ukrainiennes à l’aide de missiles à longue portée, visant toutefois rarement la capitale Kiev et ses environs.

Aucune faiblesse

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de son côté estimé mardi qu’il existait « chaque jour » une menace de nouvelles frappes russes sur Kiev.

« Nous savons qu’ils visent en priorité des infrastructures ou des bâtiments gouvernementaux, mais rien n’a fondamentalement changé depuis le 24 février », le premier jour de l’invasion, a-t-il dit lors d’une conférence de presse.

« C’est ce que la Russie fait en permanence », a ajouté M. Zelensky tout en promettant une « réponse puissante » en cas de frappes.

Le président ukrainien devait s’entretenir dans la journée avec son homologue polonais Andrzej Duda, arrivé dans la matinée à Kiev dans le cadre de la « plateforme de Crimée », une initiative réunissant les principaux États soutenant l’Ukraine et qui existait déjà avant l’invasion du pays par la Russie le 24 février.

M. Duda compte continuer à aider Kiev, y compris politiquement en aidant à « persuader d’autres pays » de soutenir les Ukrainiens, et réclamé des sanctions plus sévères envers Moscou, ont expliqué ses services.

La Pologne figure au sein de l’UE parmi les soutiens les plus inconditionnels de l’Ukraine et les plus grands critiques de la Russie, quand d’autres pays comme l’Alle­magne ou la France affichent des positions parfois plus mesurées et critiquées par Kiev.

Le président français Emmanuel Macron a haussé le ton mardi en exhortant la communauté internationale à ne faire montre d' »aucune faiblesse, aucun esprit de compromission » face à la Russie », dans un message vidéo au Sommet de la « plateforme de Crimée ».

Les Européens sont prêts à soutenir le « combat » de l’Ukraine « dans la durée », a-t-il ajouté à l’attention du président Zelensky…