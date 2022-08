Slalom – 4e manche : Tovonen Jr droit devant

La quatrième manche du championnat de Madagascar des slaloms se tiendra ce week-end sur le circuit de Bevalala. Juan Rakotojohary occupe la pole position après la troisième manche.

Rendez-vous à ne pas rater pour les amoureux de la vitesse et de la sensation forte. Le circuit de Bevalala abrite pour la deuxième fois successive cette saison, une étape comptant pour le championnat de Madagascar des slaloms. Le «Slalom Orange 2022» qui compte pour la quatrième manche du sommet national se déroulera les 27 et 28 août sur le circuit de Beva­lala, le même qui a accueilli la précédente étape. L’organi­sa­tion de celle-ci sera assurée par la fédération du sport automobile de Madagascar (Fsam).

Comme lors de la précédente manche, le «Slalom Orange 2022» se déroulera sur une double piste avec échangeur et avec deux points de départ. L’épreuve consiste à réaliser deux manches sur les deux jours de compétition. Le jeune pilote de l’Asacm, Juan Rakotojohary alias Tovonen Jr au volant d’une Renault Clio se trouve loin devant en tête du classement provisoire avec un cumul de 109 points, après avoir raflé sans laisser de miettes les trois premières manches du championnat à savoir le Slalom TMF à la mi-avril, la deuxième à Antsirabe au début février et le Slalom MSA à la fin juillet.

Manche décisive

«Je suis en train de régler les petits détails, sinon je suis prêt. Ce n’est pas encore le moment de me focaliser sur le titre. J’essaie pour l’heure d’améliorer ma performance car je n’étais pas satisfait de ma dernière prestation sur piste» souligne Juan Rakotojohary.

Le pilote du club TMF, Francesco Andriantiana sur Citroën C2 occupe la deuxième place provisoire au classement général et premier également du groupe M10, crédité de 84 points. Tovonen, le père de son vrai nom Tovohery Rakotojohary qui conduit une Renault Clio 16s se propulse à la troisième place avec 60 points au compteur. Ce dernier a complété le podium lors de la troisième manche au début juillet. La jeune pilote du club Asacm, Aro Kiady Rajemison sur Citroën C2 groupe et classe M10 s’installe au pied du podium avec un cumul de 52 points, devant Ando Anthony Ramambasoa sur Peugeot 309 (50 points) et Fréderic Rabekoto dit «Fred» au volant d’une Citroën C2 M10 (44 points). Déjà ouverte depuis samedi, l’inscription sera clôturée le 25 août. Le nombre maximum d’engagés sera limité à quarante-cinq pour les voitures rallye et les SSV, et dix pour les cross cars.