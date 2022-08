Rugby – Finale de la coupe du Président : Pile COSFA face FTM

Le jour de gloire est arrivé, enfin. La finale de dimanche prochain sera une finale des deux équipes les plus fortes et les plus régulières du pays. Les amateurs de l’ovale ont trop attendu et ils seront récompensés ce dimanche pour connaître qui des deux équipes sortira vainqueur de la coupe du Président qui a débuté le 29 mai dernier.

La formule reste la même, c’est un tournoi à élimination directe. Au départ, 16 équipes se sont affrontées et les équipes qui sortent vainqueurs affrontent une nouvelle équipe la semaine suivante. Comme à l’accoutumée, la Présidence de la République se charge des trophées et des primes pour les finalistes ainsi que le meilleur joueur.

Avant d’accéder à la grande finale de ce dimanche, les dakarois ont écrasé tous sur leurs passages (FTM 99-0 SC Besarety, FTM 52-0 3FB, FTM 40-3 USA, FTM 26- 13 USCAR). Lahatra, le capitaine de FT Manjakaray, a expliqué que « nous sommes déjà prêts depuis le début du tournoi, nous avons fixé comme objectif de remporter la coupe cette année, nous nous sommes déjà préparés et la finale contre COSFA ce dimanche est déjà dans notre calcul dès le début du tournoi », conclut-il. Les militaires de COSFA en tant que champion en titre de l’élite fédéral 1 ou doppel Top 20 n’ont débuté le tournoi de la coupe du Président qu’à partir des quarts de finale contre 3FAI Vakinakaratra.

Renouer avec de titre

Les militaires se sont imposés sur le score de 42- 24. En demi-finales, les protégés de Rija Randrianarison, coach de COSFA ont dominé TF Ankasina sur le score de 31-17. Le coach de COSFA Rija Randrianarison a avancé que « nous sommes prêts pour la rencontre de dimanche. Tous mes joueurs n’ont qu’un seul objectif, remporter la victoire et faire un beau doublé, championnat et coupe du Président. On a hâte d’y être », conclut-il.

Sur la finale de dimanche, tout peut arriver sur le terrain et la chance est de cinquante cinquante pour les deux équipes. Pour Sedra, supporteur de FT Manjakaray, il a affirmé que « les militaires sont costauds et forts en défense et aux trois quarts ailes. Les dakarois sont rapides et très techniques, donc nous allons battre les militaires sans trop les sous estimer », conclut-il. Les joueurs de FTM sont prêts à ravir le titre final et ils se sont déjà bien préparés pour la mission. Le coach Heriniaina Rarivoson, appelé coach Son a expliqué: « Nous sommes déjà prêts depuis le début du tournoi, notre seul objectif est de remporter cette coupe du Président. Nous ferons tout le nécessaire pour montrer que nous sommes prêts à renouer avec le titre tant attendu par nos supporters et notre quartier».

Nambinina, un supporteur de COSFA, a affirmé sans ambages que « les militaires sont forts sur tous les domaines et ils gagneront la bataille sans problème à condition de garder la possession », conclut-il.