Prodigy – Madagascar au cœur d’une réforme numérique

Cinq millions de citoyens bénéficieront de cartes d’identité nationales et de copies d’acte d’état civil, pendant la première année de réalisation du projet PRODIGY. Ceci est un projet du ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation et financé par la Banque Mondiale. Le projet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Ident ité Malagasy (PRODIGY) est une réforme numérique. Il se base sur les maîtres-mots: performance, transparence et modernisation.

Le projet se focalise sur la nouvelle technologie, la simplification et l’allègement de procédure pour les copies de naissances et carte d’identité nationale (CIN). Le PRODIGY prévoit d’attribuer un numéro unique d’identification (NUI) à chaque citoyen malgache.

Il programme également la numérisation des registres d’état civil pour constituer une base de données numériques nationale de l’état civil. L’objectif à atteindre, c’est avoir accès à l‘identité légale pour tous les citoyens. Mais aussi, d’apporter des innovations importantes en matière de gestion d’identité. Les tâches pour la réalisation sont attribuées aux communes et districts. Le rôle du ministère est d’assurer l’opérationnalisation du projet.

Réalisation décentralisée

Madagascar comprend 1 695 communes, dans les 23 régions. « Il y a 7 régions, soit 170 communes sélectionnées pour être les pilotes du projet. Dans le cadre de la standardisation, PRODIGY vise à renforcer les équipements techniques et équipements technologiques. Cela inclut également l’utilisation de l’énergie, l’électrification, la connectivité entre entités pour les communes, fokontany et les CSB » a dit Stéphanie Delmotte, Coordonnateur du projet PRODIGY.

Durant la réalisation du projet, le ministère accorde un renforcement de capacité pour les services concernés, dans chaque commune. D’autant plus que la nouvelle technologie travaille sur la modernisation des bureaux de travail. Le lancement du PROjet de Gouvernance Digitale et de Gestion de l’Identité Malagasy date de 2019. Pour mener à bien le projet, le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation a organisé un atelier de regroupement des représentants de l’État, hier 23 août. La session est clôturée aujourd’hui.